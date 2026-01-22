22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Trump-Zelenskyy Davos: ज़ेलेंस्की से मिले ट्रंप, क्या वाकई 24 घंटे में रुकने वाली है रूस-यूक्रेन की जंग ?

Negotiation: दावोस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात ने युद्ध विराम की नई उम्मीदें जगाई हैं। ट्रंप के 'पीस प्लान' और यूक्रेन की संप्रभुता के बीच छिड़ी इस चर्चा पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 22, 2026

Trump-Zelenskyy Davos

दावोस में मुलाकात करते ट्रंप और ज़ेलेंस्की। ( फोटो: पत्रिका)

Diplomacy: स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में दुनिया भर के नेताओं का जमघट लगा हुआ है, लेकिन अधिकतर नेताओं की निगाहें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के नेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर टिकी रहीं। 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) के लॉन्च के साथ-साथ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि ट्रंप का 'पीस प्लान' (Russia Ukraine Peace Deal) यूक्रेन के लिए क्या मायने रखता है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु युद्ध विराम और यूक्रेन का पुनर्निर्माण रहा। ट्रंप ने हमेशा से दावा किया है कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध को "24 घंटे के अंदर" रुकवा सकते हैं। दावोस में हुई इस(Trump Zelenskyy Davos Meeting) चर्चा में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षात्मक जरूरतों और संप्रभुता का मुद्दा उठाया, जबकि ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए व्यावहारिक और व्यापारिक दृष्टिकोण (Business-like approach) अपनाने पर जोर दिया।

हथियारों की आपूर्ति: बातचीत के दौरान भविष्य में मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता और उसकी शर्तों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

शांति की शर्तें: ट्रंप की टीम शांति के लिए जो खाका तैयार कर रही है, उसमें यूक्रेन की सीमाओं और रूस के साथ भविष्य के संबंधों को लेकर अहम बिंदु शामिल हैं।

ज़ेलेंस्की की उम्मीदें और ट्रंप की रणनीति

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए यह मुलाकात बहुत चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें पता है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति 'अमेरिका फर्स्ट' पर केंद्रित है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को यह समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन की स्थिरता पूरे यूरोप और अमेरिका के आर्थिक हितों के लिए क्यों जरूरी है। वहीं, ट्रंप का रुख यह रहा कि वे अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा अनंत काल तक युद्ध में नहीं झोंकना चाहते और जल्द से जल्द एक समाधान चाहते हैं।

आशंका: कहीं शांति के नाम पर यूक्रेन को समझौता न करना पड़े

वैश्विक विशेषज्ञों का रिएक्शन मिला-जुला हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप की सीधी बातचीत युद्ध रोकने का एकमात्र रास्ता हो सकती है। वहीं, यूरोपीय देशों के कूटनीतिज्ञ इस बात से आशंकित हैं कि कहीं शांति के नाम पर यूक्रेन को अपनी जमीन से समझौता न करना पड़े। ज़ेलेंस्की ने बैठक के बाद संकेत दिए कि बातचीत "सकारात्मक" रही, लेकिन अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है।

पुतिन की चुप्पी और यूरोपीय संघ

एक पहलू यह भी है कि इस मुलाकात पर रूस की पैनी नजर है। व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ट्रंप की सक्रियता ने रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ (EU) इस बात से परेशान है कि अगर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच कोई डील होती है, तो यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका की भूमिका कम हो सकती है।

अब आगे अगला कदम क्या होगा ?

बहरहाल,आने वाले दिनों में वाशिंगटन और कीव के बीच और उच्च स्तरीय बैठकें हो सकती हैं। ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में यूक्रेन की भूमिका क्या होगी और क्या रूस इस बातचीत के बाद मेज पर आने के लिए तैयार होगा, यह आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा। दुनिया अब ट्रंप के उस 'सीक्रेट प्लान' के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

22 Jan 2026 08:49 pm

Published on:

22 Jan 2026 08:48 pm

Hindi News / World / Trump-Zelenskyy Davos: ज़ेलेंस्की से मिले ट्रंप, क्या वाकई 24 घंटे में रुकने वाली है रूस-यूक्रेन की जंग ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

IAF Power: राफेल और तेजस का दिखेगा दम, गणतंत्र दिवस पर 29 विमानों का महा-फ्लाईपास्ट

Republic Day Flypast 2026 Sindoor Fighter Formation
राष्ट्रीय

वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा? ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल

trump action plan on cuba
विदेश

दावोस में ट्रंप-शहबाज की 'कानाफूसी': क्या पाकिस्तान ने ट्रंप के कान में भारत के खिलाफ कोई नया दांव चला है ?

Trump-Sharif-Secret
विदेश

दावोस में निकोलस मादुरो को लेकर ये क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- वेनेजुएला के लोग…

international conflicts resolution,Trump Board of Peace,Nobel Peace Prize,Davos 2026,Saudi Arabia Qatar Egypt participation,
विदेश

Board of Peace: दावोस में ट्रंप का बड़ा धमाका, गाजा शांति चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद क्या बढ़ेंगी भारत की मुश्किलें?

Trump peace board launch
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.