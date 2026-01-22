Trump-Zelenskyy Davos: ज़ेलेंस्की से मिले ट्रंप, क्या वाकई 24 घंटे में रुकने वाली है रूस-यूक्रेन की जंग ?

Diplomacy: स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में दुनिया भर के नेताओं का जमघट लगा हुआ है, लेकिन अधिकतर नेताओं की निगाहें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के नेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर टिकी रहीं। 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) के लॉन्च के साथ-साथ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि ट्रंप का 'पीस प्लान' (Russia Ukraine Peace Deal) यूक्रेन के लिए क्या मायने रखता है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु युद्ध विराम और यूक्रेन का पुनर्निर्माण रहा। ट्रंप ने हमेशा से दावा किया है कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध को "24 घंटे के अंदर" रुकवा सकते हैं। दावोस में हुई इस(Trump Zelenskyy Davos Meeting) चर्चा में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षात्मक जरूरतों और संप्रभुता का मुद्दा उठाया, जबकि ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए व्यावहारिक और व्यापारिक दृष्टिकोण (Business-like approach) अपनाने पर जोर दिया।