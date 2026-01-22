22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दावोस में निकोलस मादुरो को लेकर ये क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- वेनेजुएला के लोग…

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने गैरकानूनी तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है, और वेनेज़ुएला के लोग इससे बहुत खुश हैं। वेनेज़ुएला के नए नेताओं के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 22, 2026

international conflicts resolution,Trump Board of Peace,Nobel Peace Prize,Davos 2026,Saudi Arabia Qatar Egypt participation,

डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी का किया जिक्र (Photo-IANS)

Trump Board of Peace: दोवास में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शांति बोर्ड के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उन्होंने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने गैरकानूनी तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है, और वेनेज़ुएला के लोग इससे बहुत खुश हैं। वेनेज़ुएला के नए नेताओं के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं।

‘वेनेजुएला के पास जाएगा पैसा’

उन्होंने आगे कहा कि हम देश को बड़ी तेल कंपनियों के लिए खोल रहे हैं, और यह बहुत अच्छा चल रहा है। हम पहले ही 50 मिलियन बैरल तेल निकाल चुके हैं, और उसका बहुत सारा हिस्सा वेनेजुएला वापस जाएगा। वे कम समय में हमसे इतनी इनकम करेंगे जितनी उन्होंने सालों में नहीं की थी।

गाजा युद्ध को लेकर क्या बोले ट्रंप?

इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि गाजा संघर्ष अब छोटी-मोटी आग है जिसे वे आसानी से बुझा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में युद्ध वास्तव में समाप्त होने वाला है। ट्रंप ने हमास को लेकर कहा कि वह अपने वादे पूरे करेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपने हथियार डालने होंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका अंत हो जाएगा।

‘हर कोई बनना चाह रहा हिस्सा’

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर कोई शांति बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है। यह बहुत अच्छे से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य लोगों के साथ काम करना जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों में 59 देश भाग ले रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने उनके प्रस्तावित शांति बोर्ड के लिए अपना समर्थन दिखाया है।

किन-किन देशों ने किए साइन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति बोर्ड के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

दावोस में ट्रंप का बड़ा दावा: एक साल में 8 जंगें सुलझाईं, भारत-पाक युद्ध भी खत्म कराया
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 06:07 pm

Hindi News / World / दावोस में निकोलस मादुरो को लेकर ये क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- वेनेजुएला के लोग…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Board of Peace: दावोस में ट्रंप का बड़ा धमाका, गाजा शांति चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद क्या बढ़ेंगी भारत की मुश्किलें?

Trump peace board launch
विदेश

Nepal Elections: Gen-Z क्रांति के बाद बदला नेपाल का मिजाज, क्या युवाओं की पसंद बनेगी नई सरकार?

Nepal Election 2026
विदेश

एक और खूखांर हमले से दहला ऑस्ट्रेलिया, यहूदियों की मौत पर शोक मना रहे थे पीड़ित; उन्हीं पर हो गई भारी गोलीबारी

Australia,shooting,australia firing, australia new south wales firing,
विदेश

रूस हमलों का यूक्रेन ने दिया करारा जवाब, सीधे तेल के खजाने को बनाया निशाना, मची भारी तबाही

विदेश

दूसरे देश में घुसकर 3 पत्रकारों की बेरहमी से हत्या, इजराइल की करतूत से बौखला उठेंगे ट्रंप!

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.