दावोस में निकोलस मादुरो को लेकर ये क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- वेनेजुएला के लोग…

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर कोई शांति बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है। यह बहुत अच्छे से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य लोगों के साथ काम करना जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों में 59 देश भाग ले रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने उनके प्रस्तावित शांति बोर्ड के लिए अपना समर्थन दिखाया है।