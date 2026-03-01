जर्मनी का अजब-गजब नियम: पेट्रोल की कीमत सिर्फ दोपहर 12 बजे बढ़ेगी, उल्लंघन पर 1 लाख यूरो जुर्माना

Germany Petrol Price Rule: दुनिया भर में चल रहे तेल संकट का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखने लगा है। खासकर यूरोप में हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रहे हैं। जर्मनी, जो पहले से ही महंगाई के दबाव में है, अब ईंधन की बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए एक अलग ही रास्ता अपनाने जा रहा है। सरकार ऐसा नियम लाने की तैयारी में है, जो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन मकसद आम उपभोक्ता को राहत देना है।