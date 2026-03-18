वैश्विक उर्जा संकट के बीच दक्षिण कोरिया के लिए राहत, UAE ने कच्चे तेल की आपूर्ति का किया वादा

यूएई का यह कदम वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे अन्य देशों पर दबाव भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर दी जाने लगी, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। साथ ही, यह कदम उन देशों के लिए चिंता का विषय बन सकता है जो पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। इस फैसले से एशिया क्षेत्र में ऊर्जा संतुलन पर भी असर पड़ने की संभावना है।