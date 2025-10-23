गूगल की ‘विलो’ चिप का कमाल, सुपरकंप्यूटर से 13,000 गुना तेज़ चलाया एल्गोरिदम

गूगल (Google) की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। गूगल को इंटरनेट का बादशाह भी माना जाता है। गूगल की कई सर्विसेज़ के दुनियाभर में बड़ी संख्या में यूज़र्स हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कंपनी और आगे बढ़ने के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटती। अब गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया है, जो दुनिया के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर से 13,000 गुना तेज़ काम करता है।