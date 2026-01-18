18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी ग्रीनलैंड की जनता, देश के पीएम ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व

ग्रीनलैंड में ट्रंप के अमेरिका में विलय बयान के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इस मुद्दे ने अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में तनाव बढ़ाया और नाटो के भीतर नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 18, 2026

Greenland protest

ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन ( फोटो- In A Nutshell एक्स पोस्ट)

ग्रीनलैंड एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस बयान के विरोध में ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका की मंशा के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया।

ग्रीनलैंड में जनता का विरोध प्रदर्शन

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन के नेतृत्व में शनिवार को हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और झंडे थे, जिन पर ग्रीनलैंड की संप्रभुता की मांग लिखी थी। लोगों ने अमेरिकी कांसुलेट की ओर मार्च करते हुए नारे लगाए कि ग्रीनलैंड को अपने भविष्य का फैसला खुद करने दिया जाए। उनका कहना था कि किसी भी बाहरी ताकत को द्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक फैसलों में दखल देने का अधिकार नहीं है।

अमेरिका का रणनीतिक तर्क और ट्रंप का बयान

डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और यहां मौजूद खनिज संसाधन अमेरिका के हितों से जुड़े हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बयान ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क में चिंता बढ़ा दी। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन उसे आंतरिक मामलों में व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है। यूरोपीय देशों ने भी ट्रप के इस बयान की आलोचना की है और डेनमार्क के अनुरोध पर ग्रीनलैंड में सैन्य कर्मियों की तैनाती की है।

नाटो सहयोगियों में बढ़ता राजनीतिक तनाव

ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों से अमेरिका और डेनमार्क के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। दोनों देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सदस्य हैं, ऐसे में यह विवाद गठबंधन के भीतर असहज स्थिति पैदा कर रहा है। डेनमार्क ने साफ किया है कि वह ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो की मौजूदगी और मजबूत करेगा। यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप के बयान की आलोचना की है और इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। इस पूरे घटनाक्रम ने आर्कटिक क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 10:46 am

Hindi News / World / ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी ग्रीनलैंड की जनता, देश के पीएम ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने लिया अपने सैनिकों की मौत का बदला, इस देश में बरसाए बम, अल कायदा का आतंकी मारा गया

विदेश

‘अब बहुत हो गया…’ ट्रंप को करारा जवाब देने की तैयारी में यूरोपीय संघ, कार्रवाई शुरू करने की कर दी मांग

विदेश

‘अमेरिका का प्लान फेल, ईरान में राजद्रोह खत्म’…सुप्रीम लीडर खामेनेई का बड़ा बयान, ट्रंप को बताया क्रिमिनल

Iran Supreme Leader Khamenei
विदेश

ग्रीनलैंड पर NATO में फूट, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा- धमकियों से डरने वाले नहीं, ट्रंप ने इन देशों पर लगाया 10 फीसदी टैरिफ

Trump tariffs,French drug prices,Most Favoured Nation policy,prescription drug prices,
विदेश

Greenland Dispute: ट्रंप की टैरिफ धमकी से अमेरिका-यूरोप तनाव चरम पर, EU ने आपात बैठक बुलाई

Ursula von der Leyen
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.