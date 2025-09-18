Patrika LogoSwitch to English

गुजराती युवक को थाइलैंड में बनाया गया बंधक! माता पिता ने किया दावा, कहां- पांच महीने से कोई संपर्क नहीं

गुजरात के एक दंपति ने दावा किया है कि उनके 28 वर्षीय बेटे को थाइलैंड में पिछले 5 महीने से बंधक बना के रखा जा रहा है।

Himadri Joshi

Sep 18, 2025

गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक दंपति ने दावा किया है कि उनके बेटे को पिछले कई महीनों से उनके बेटे को थाइलैंड में बंधक बना के रखा जा रहा है। दंपती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि पिछले 5 महीनों से उनकी अपने बेटे से कोई बात नहीं हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। दंपति का 28 वर्षीय बेटा पिछले साल नौकरी करने दुबई गया था जहां से उसे थाइलैंड भेज दिया गया और फिर वह लापता हो गया।

माता पिता ने पुलिस से मांगी मदद

सूरत के रहने वाले नागभाई रानपारा और उनकी पत्नी रीता ने दावा किया है कि उनका बेटा तुषार पिछले पांच महीने से लापता है और उसे थाईलैंड में कुछ एजेंटों ने बंधक बना रखा है। यह वहीं एजेंट है जो साल भर पहले तुषार को थाईलैंड लेकर गए थे। पीड़ित दंपति ने समा पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले अर्जी देकर पुलिस से अपने बेटे को ढूंढने और उसे घर वापस लाने में मदद करने की गुहार लगाई थी।

पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपा मामला

सहायक पुलिस आयुक्त (जी डिवीजन) जीबी बांभनिया ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच वडोदरा शहर की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। तुषार के माता-पिता की शिकायत के अनुसार, वह पिछले साल अप्रैल में दो स्थानीय इमिग्रेशन एजेंटों की मदद से एक निजी फर्म में काम करने के लिए दुबई गया था। इसके बाद, अभिषेक कुमार नामक एक दुबई-आधारित एजेंट ने सितंबर 2024 में तुषार को थाईलैंड भेज दिया।

केंद्र और राज्य सरकार से की अपील

दंपति ने बताया कि, थाईलैंड जाने के बाद भी तुषार वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के जरिए उनसे लगातार बातचीत करता था। लेकिन पिछले पांच महीनों से उसका कोई फोन नहीं आया है। माता पिता ने कहा कि, उन्हें शक है कि तुषार को थाईलैंड भेजने वाले एजेंट अभिषेक कुमार ने उसका फोन छीन लिया है और उसे जबरन बंधक बना कर उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम करवा रहा है। पुलिस ने दंपति की शिकायत पर तुंरत कार्रवाई की और तुषार का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए यह मामला शहर की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। पीड़ित माता पिता ने राज्य और केंद्र सरकार से उनके बेटे का पता लगाने और उसे घर वापस लाने की अपील की है।

