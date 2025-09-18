गुजराती युवक को थाइलैंड में बनाया गया बंधक! माता पिता ने किया दावा, कहां- पांच महीने से कोई संपर्क नहीं

दंपति ने बताया कि, थाईलैंड जाने के बाद भी तुषार वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के जरिए उनसे लगातार बातचीत करता था। लेकिन पिछले पांच महीनों से उसका कोई फोन नहीं आया है। माता पिता ने कहा कि, उन्हें शक है कि तुषार को थाईलैंड भेजने वाले एजेंट अभिषेक कुमार ने उसका फोन छीन लिया है और उसे जबरन बंधक बना कर उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम करवा रहा है। पुलिस ने दंपति की शिकायत पर तुंरत कार्रवाई की और तुषार का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए यह मामला शहर की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। पीड़ित माता पिता ने राज्य और केंद्र सरकार से उनके बेटे का पता लगाने और उसे घर वापस लाने की अपील की है।