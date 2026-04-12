Haiti stampede: हैती में ऐतिहासिक किले पर भगदड़, 30 की मौत, वार्षिक उत्सव बना त्रासदी

Haiti stampede: हैती के उत्तरी हिस्से से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। शनिवार को ऐतिहासिक किले Citadelle Laferrière में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब यहां हर साल होने वाले एक बड़े आयोजन के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। हैती एक केरिबियन देश है। बताया जा रहा है कि यह किला 19वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था, ठीक उस दौर में जब Haiti ने फ्रांस से आजादी हासिल की थी। आज यह जगह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जाती है। यही वजह है कि हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। खासकर छात्र और स्थानीय लोग। इस घटना पर देश के पीएम का बयान भी सामने आया है।