गाज़ा में युद्धविराम वाले ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने मांगा और समय

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कुछ शर्तें भी हैं जैसे तत्काल युद्धविराम, बंधकों-कैदियों की रिहाई, इज़रायली सेना की चरणबद्ध वापसी, गाज़ा में मानवीय सहायता की सप्लाई, हमास का निरस्त्रीकरण, हमास का राजनीतिक बहिष्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सुधार, गाज़ा का पुनर्निर्माण और स्थायी शांति वार्ता। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अलग फिलिस्तीनी राज्य के अलावा इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। हालांकि अब तक हमास की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।