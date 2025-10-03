Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

गाज़ा में युद्धविराम वाले ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने मांगा और समय

Israel-Hamas War: गाज़ा में युद्धविराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज़फ़ायत प्रस्ताव पेश किया है, उस पर हमास ने और समय मांगा है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 03, 2025

Ceasefire in Gaza

Ceasefire in Gaza (Representational Photo)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कुछ शर्तें भी हैं जैसे तत्काल युद्धविराम, बंधकों-कैदियों की रिहाई, इज़रायली सेना की चरणबद्ध वापसी, गाज़ा में मानवीय सहायता की सप्लाई, हमास का निरस्त्रीकरण, हमास का राजनीतिक बहिष्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सुधार, गाज़ा का पुनर्निर्माण और स्थायी शांति वार्ता। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अलग फिलिस्तीनी राज्य के अलावा इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। हालांकि अब तक हमास की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

हमास ने मांगा और समय

हमास के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें इस युद्धविराम प्रस्ताव को पढ़ने और सही से समझने के लिए और समय चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले में ट्रंप ने हमास को 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन आतंकी संगठन इससे ज़्यादा समय चाहता है।

हमास चाहता है शर्तों में बदलाव

गाज़ा में युद्धविराम के ट्रंप द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की शर्तों में हमास बदलाव चाहता है। इस प्रस्ताव की एक अहम शर्त है कि हमास अपने हथियार सरेंडर कर दे। इसके साथ ही हमास का राजनीतिक बहिष्कार भी इस प्रस्ताव की अहम शर्त है। हालांकि हमास के कुछ अधिकारी इन शर्तों में बदलाव चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Oct 2025 02:35 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:31 pm

Hindi News / World / गाज़ा में युद्धविराम वाले ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने मांगा और समय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

यूनुस का सख्त रुख: ‘बांग्लादेश में हिंदू हिंसा की बात झूठी, भारत चला रहा फेक न्यूज का कारखाना’

Mohammad Yunus
विदेश

ट्रंप का शटडाउन हथियार: रिपब्लिकन्स में फूट, डेमोक्रेट्स पर हमला लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ?

Trump Government Shutdown
विदेश

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंधों में आएगी मज़बूती, होगी अहम विषयों पर चर्चा

Amir Khan Muttaqi
विदेश

भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16, JF-17 जेट्स गिराए: वायुसेना प्रमुख का बड़ा दावा

India-Pakistan Air Conflict
विदेश

Gen Z protests in world: नेपाल, केन्या, मेडागस्कर के बाद मोरक्को में उबाल, एक दर्जन शहरों में प्रदर्शन जारी, युवाओं की क्या है मांग?

Gen Z Protest in Morocco
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.