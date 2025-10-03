गाज़ा में युद्धविराम वाले ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने मांगा और समय

Ceasefire in Gaza (Representational Photo)
इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने युद्धविराम का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कुछ शर्तें भी हैं जैसे तत्काल युद्धविराम, बंधकों-कैदियों की रिहाई, इज़रायली सेना की चरणबद्ध वापसी, गाज़ा में मानवीय सहायता की सप्लाई, हमास का निरस्त्रीकरण, हमास का राजनीतिक बहिष्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सुधार, गाज़ा का पुनर्निर्माण और स्थायी शांति वार्ता। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने अलग फिलिस्तीनी राज्य के अलावा इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। हालांकि अब तक हमास की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
हमास के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें इस युद्धविराम प्रस्ताव को पढ़ने और सही से समझने के लिए और समय चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले में ट्रंप ने हमास को 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन आतंकी संगठन इससे ज़्यादा समय चाहता है।
गाज़ा में युद्धविराम के ट्रंप द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की शर्तों में हमास बदलाव चाहता है। इस प्रस्ताव की एक अहम शर्त है कि हमास अपने हथियार सरेंडर कर दे। इसके साथ ही हमास का राजनीतिक बहिष्कार भी इस प्रस्ताव की अहम शर्त है। हालांकि हमास के कुछ अधिकारी इन शर्तों में बदलाव चाहते हैं।
