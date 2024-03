हमास आतंकी हमज़ा हिशाम अमीर को किया ढेर



इज़रायली सेना ने हाल ही में हमास आतंकी हमज़ा हिशाम अमीर (Hamza Hisham Amer) को ढेर कर दिया है। हमज़ा हमास का एक प्रमुख आतंकी था।





The famous Hamas terrorist Hamza Hisham Amer has been liquidated by the Israeli Army.



He never wore any insignia pic.twitter.com/LKN45A9ty4