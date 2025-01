Exclusive Interview: अमेरिका में हिन्दी 11वें स्थान पर,हिन्दी बोलने वालों की संख्या बढ़ी, पढ़ें 18 सवालों पर आधारित इस NRI साहित्यकार का इंटरव्यू

Hindi in USA : अमेरिका से प्रवासी भारतीय साहित्यकार व शिक्षाविद विनीता तिवारी ने सीधे वर्जीनिया से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विदेशों और विशेषकर अमेरिका में हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं की प्रगति के बारे में बताया।

Hindi in USA: अमेरिका में 350 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी और स्पेनिश प्रमुख हैं। हिन्दी को 11वें स्थान पर रखा गया है, और भारतीय भाषाओं, खासकर तेलुगू की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अमेरिका से प्रवासी भारतीय साहित्यकार विनीता तिवारी ने सीधे वर्जीनिया से साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल हिन्दी सीखने में रुचि की कमी का कारण भले ही जो भी हो, लेकिन वैश्विक पटल पर हिन्दी का उचित स्थान और उपयोगिता बनाए रखने के लिए हिन्दी (Hindi speakers in USA)से जुड़े बहुत से मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता ज़रूर है(Languages in America)। पेश है उनसे की गई बातचीत के संपादित अंश: