लंदन में 8 साल के हिंदू बच्चे से भेदभाव, तिलक लगाने की वजह से स्कूल छोड़ने पर किया मजबूर

ब्रिटेन के लंदन में एक आठ साल के हिंदू स्कूल छात्र के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले इस छात्र को धार्मिक प्रतीक 'तिलक-चांदलो' लगाने के कारण मानसिक दबाव और कथित भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रशासन पर आरोप है कि उनके इस रवैये के चलते हिंदू छात्र को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह मामला सामने आने के बाद से चर्चा का विषय बन गया है और इसके चलते ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे है।