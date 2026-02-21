हिप्पो हुआ नाराज़ तो ज़ूकीपर की अटकी सांस, देखें वीडियो

जानवरों के स्वभाव का कोई भरोसा नहीं होता। उनका मिज़ाज कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जंगलों में ऐसे हालात सामान्य माने जाते हैं, लेकिन जब जंगली जानवर इंसानों के करीब हों, तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। चिड़ियाघर ऐसी ही जगह है, जहाँ खतरनाक और जंगली जानवरों की देखभाल ज़ूकीपर्स करते हैं। कई बार उन्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब एक ज़ूकीपर को गुस्साए हिप्पो से जूझना पड़ा।