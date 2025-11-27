हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या 55 हुई, 250 से ज़्यादा लापता

हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) में बुधवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। ताई पो (Tai Po) जिले में वांग फुक कोर्ट (Wang Fuk Court) नाम वाले करीब 2,000 फ्लैटों वाले आवासीय परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। 1980 के दशक में बने इस परिसर में नवीनीकरण का काम चल रहा था और इसी दौरान आग भड़क उठी। इस आग ने 8 में से 7 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चीखपुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।