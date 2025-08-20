बस की हुई ट्रक और मोटरसाइकिल से भीषण टक्कर और लगी आग, अफगानिस्तान में 71 लोगों की मौत

अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में मंगलवार को एक दिल दहलाने वाला रोड एक्सीडेंट हुआ। यह भीषण रोड एक्सीडेंट उस समय हुआ जब ईरान से लौटे प्रवासी अफगान नागरिकों को ले जा रही एक यात्री बस की एक मोटरसाइकिल और फिर एक फ्यूल से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। यह रोड एक्सीडेंट हेरात शहर के बाहर गुजारा जिले में हुआ। बस में सवार यात्री हाल ही में ईरान से निर्वासित किए गए अफगान नागरिक थे, जो इस्लाम कला बॉर्डर क्रॉसिंग से काबुल की ओर जा रहे थे।
इस भीषण रोड एक्सीडेंट में 71 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 बच्चे भी शामिल थे। मरने वालों में ट्रक में सवार 2 लोग और मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग भी शामिल थे।
जानकारी के अनुसार इस दर्दनाक रोड एक्सीडेंट में सिर्फ 3 लोग ही ज़िंदा बचे। तीनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हालांकि तीनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
प्रांतीय अधिकारी ने बताया कि बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही ड्राइवर बड़ी लापरवाही से बस चला रहा था। इसी वजह से यह रोड एक्सीडेंट हुआ।