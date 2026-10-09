‘हूती विद्रोहियों ने ईरान के कहने पर सऊदी अरब में नागरिक ठिकानों पर किए हमले!’, राजनीतिक विश्लेषक का दावा

सऊदी अरब के राजनीतिक विश्लेषक और लेखक खालिद बतारफी ने यमन के हूती विद्रोहियों की वैधता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस संगठन के खिलाफ़ एक मिलिट्री कैंपेन चला रहा है। बतारफी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, "हूती एक आतंकी संगठन है, कोई देश नहीं। हूतियों का यह तर्क गलत है कि उनके हमले उनके संगठन पर लगाए गए प्रतिबंधों और नाकेबंदी के जवाब में हैं। प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र ने लगाए थे, सऊदी अरब ने नहीं और किसी भी उड़ान के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ तालमेल बिठाना ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि हूतियों ने सऊदी अरब में नागरिक ठिकानों पर ईरान के कहने पर हमले किए हैं।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान से समर्थन प्राप्त है और ईरान इस संगठन को सैन्य और आर्थिक सहायता भी मुहैया कराता है।