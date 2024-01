हंगरी के पीएम ने स्वीडिश पीएम को भेजा न्यौता, नाटो मेंबरशिप पर होगी चर्चा

नई दिल्लीPublished: Jan 24, 2024 12:31:34 pm Submitted by: Tanay Mishra

Last Step For Sweden To Join NATO: स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए अब बस एक और स्टेप पूरा करना है। और वो स्टेप जल्द ही पूरा हो सकता है। क्या है वो स्टेप और कैसे होगा पूरा? आइए जानते हैं।

Hungary PM Viktor Orbán and Sweden PM (Ulf Kristersson