आर्थिक तंगी से जूझ रहे अर्जेंटीना को मिली राहत, IMF ने दी 39,000 करोड़ की सहायता राशि

आर्थिक तंगी से जूझ रहे अर्जेंटीना को मिली राहत, IMF ने दी 39,000 करोड़ की सहायता राशि

नई दिल्लीPublished: Feb 01, 2024 02:32:48 pm Submitted by: Tanay Mishra

Argentina Gets Help From IMF: अर्जेंटीना इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसी बीच आईएमएफ की तरफ से अर्जेंटीना को बड़ी राहत मिली है।

IMF helps Argentina