इमरान खान ने पाकिस्तान में बताया हिटलर जैसा माहौल, कहा - 'मुझसे जुड़े लोगों पर हो रहे हैं जुल्म'

Submitted by:

Imran Khan Takes A Dig At Pakistan's Current Environment: पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते माहौल काफी खराब हो गया है। हाल ही में इसी बात को ध्यान में रखते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार और आर्मी पर निशाना साधा।

Imran Khan says Hitler like environment in Pakistan