भारत पर भड़का यूक्रेन, कहा - हम तिल-तिलकर मर रहे हैं और भारत फायदा उठाने में जुटा

भारत का रूस से तेल खरीदना एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोपीय देशों को रास नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ अब यूक्रेन ने भी रूस से तेल खरीदने पर भारत पर तंज कसा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस से तेल खरीदना नैतिक रूप से गलत है।

"India Can Buy Cheap Russian Oil Because We are Suffering": Ukraine Minister's Message