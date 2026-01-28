28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

India-EU Trade Deal: ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से भारत को होगा ज़बरदस्त फायदा, अमेरिकी अधिकारी ने की तारीफ

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील पर अब अमेरिकी अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स' पर क्या है डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी की राय? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 28, 2026

PM Narendra Modi with António Costa and Ursula von der Leyen

PM Narendra Modi with António Costa and Ursula von der Leyen (Photo - ANI)

भारत (India) और यूरोपीय यूनियन (European Union - EU) के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई है। इसके तहत दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सहमति बन गई है, जिसे यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) ने 'मदर ऑफ ऑल डील्स' भी बताया है। उनके और यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा (António Costa) के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात के दौरान यह डील हुई, जिसकी दुनियाभर में चर्चा है। लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है, जिसका फायदा भारत और यूरोपीय यूनियन को ज़बरदस्त फायदा होगा। यह समझौता 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जो दोनों पक्षों के बीच साझा समृद्धि और मजबूत रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू करेगा। अब इस मामले पर अमेरिका (United States Of America) की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

भारत को होगा ज़बरदस्त फायदा

अमेरिकी अधिकारी और ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर (Jamieson Greer) ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई 'मदर ऑफ ऑल डील्स' पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनसे जब इस समझौते के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि यह डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बड़े टैरिफ सिस्टम और ट्रेड नीतियों का जवाब है। ग्रीर ने कहा कि इस डील से भारत को ज़बरदस्त फायदा होगा और भारतीय सामान को यूरोप में ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा और साथ ही कुछ अतिरिक्त इमिग्रेशन अधिकार भी मिलेंगे। उनका मानना है कि भारत के लिए यह बहुत अच्छा समय होगा।

अमेरिका के लिए बड़ा झटका?

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई यह डील अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यूरोपीय यूनियन पर ट्रंप के लगातार दबाव और टैरिफ की धमकियों के बीच भारत से हुई 'मदर ऑफ ऑल डील्स' से अमेरिका को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से ट्रेड डील पर भी रोक लगा दी थी।

ये भी पढ़ें

बिजली के तार से टकराकर क्रैश हुआ प्लेन, अमेरिका में 2 लोगों की मौत
विदेश
Plane crash in Gem County, Idaho

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Jan 2026 02:56 pm

Published on:

28 Jan 2026 02:47 pm

Hindi News / World / India-EU Trade Deal: ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से भारत को होगा ज़बरदस्त फायदा, अमेरिकी अधिकारी ने की तारीफ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप विरोधी अमेरिकी सांसद पर हमला, भाषण के दौरान चहरे पर फेंका गया तरल पदार्थ

Ilhan Omar attacked
विदेश

बिजली के तार से टकराकर क्रैश हुआ प्लेन, अमेरिका में 2 लोगों की मौत

Plane crash in Gem County, Idaho
विदेश

वेनेज़ुएला पर मेहरबान हुए ट्रंप, फंड्स पर लगाई रोक हटानी की शुरू

Donald Trump and Delcy Rodriguez
विदेश

टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जजों को ट्रंप ने बताया चीनी समर्थक, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे डाली कड़ी चेतावनी

विदेश

GFP 2026: वैश्विक सैन्य रैंकिंग में फिसला पाकिस्तान, भारत चौथे स्थान पर बरकरार

Brahmos supersonic cruise missile
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.