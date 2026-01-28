India-EU Trade Deal: ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से भारत को होगा ज़बरदस्त फायदा, अमेरिकी अधिकारी ने की तारीफ

भारत (India) और यूरोपीय यूनियन (European Union - EU) के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई है। इसके तहत दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सहमति बन गई है, जिसे यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) ने 'मदर ऑफ ऑल डील्स' भी बताया है। उनके और यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा (António Costa) के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात के दौरान यह डील हुई, जिसकी दुनियाभर में चर्चा है। लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है, जिसका फायदा भारत और यूरोपीय यूनियन को ज़बरदस्त फायदा होगा। यह समझौता 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जो दोनों पक्षों के बीच साझा समृद्धि और मजबूत रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू करेगा। अब इस मामले पर अमेरिका (United States Of America) की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।