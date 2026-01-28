28 जनवरी 2026,

बुधवार

बिजली के तार से टकराकर क्रैश हुआ प्लेन, अमेरिका में 2 लोगों की मौत

Plane Crash: अमेरिका में प्लेन क्रैश का एक और मामला सामने आया है। इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 28, 2026

Plane crash in Gem County, Idaho

Plane crash in Gem County, Idaho (Photo - East Idaho News on social media)

प्लेन क्रैश (Plane Crash) एक गंभीर समस्या बन गई है और दुनियाभर में इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अमेरिका (United States Of America) में तो इस तरह के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के इडाहो (Idaho) राज्य में मंगलवार को एक प्लेन क्रैश हो गया। छोटी साइज़ का यह प्लेन जेम काउंटी (Gem County) में मोंटोर (Montour) के पश्चिम और एमेट (Emmett) के उत्तर-पूर्व में ब्लैक कैन्यन (Black Canyon) क्षेत्र के पास क्रैश होकर पेयेट नदी (Payette River) में गिर गया।

2 लोगों की हुई मौत

अमेरिकी राज्य इडाहो की जेम काउंटी में हुए इस प्लेन क्रैश में 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में प्लेन में सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में दोनों ने दम तोड़ दिया।

बिजली के तार से टकराने के बाद क्रैश हुआ प्लेन

जानकारी के अनुसार प्लेन बिजली के तार से टकराने के बाद क्रैश हुआ। इससे इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई। इडाहो पावर कंपनी के अनुसार हॉर्सशू बेंड और आसपास के इलाकों में 5,300 से ज़्यादा लोग इस वजह से प्रभावित हुए। हालांकि कुछ घंटों बाद बिजली बहाल कर दी गई।

मामले की जांच शुरू

इस प्लेन क्रैश के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। घटना के बाद जेम काउंटी शेरिफ ऑफिस, फायर डिपार्टमेंट और ईएमएस टीमों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया।

