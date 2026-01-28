बिजली के तार से टकराकर क्रैश हुआ प्लेन, अमेरिका में 2 लोगों की मौत

प्लेन क्रैश (Plane Crash) एक गंभीर समस्या बन गई है और दुनियाभर में इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अमेरिका (United States Of America) में तो इस तरह के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के इडाहो (Idaho) राज्य में मंगलवार को एक प्लेन क्रैश हो गया। छोटी साइज़ का यह प्लेन जेम काउंटी (Gem County) में मोंटोर (Montour) के पश्चिम और एमेट (Emmett) के उत्तर-पूर्व में ब्लैक कैन्यन (Black Canyon) क्षेत्र के पास क्रैश होकर पेयेट नदी (Payette River) में गिर गया।