पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान को भारत का खुला समर्थन

Indian External Affairs Minister S. Jaishankar with Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi (Photo - EAM's social media)
पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच जंग में तालिबान (Taliban) लड़ाकों, पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों समेत दोनों पक्षों के 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों में सीज़फायर चल रहा है, जो आज खत्म हो जाएगा। हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सीज़फायर, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही लागू हुआ था। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव पर अब भारत (India) की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर बयान देते हुए कहा, "हम स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। पाकिस्तान, आतंकी संगठनों को पनाह देता है और आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। पाकिस्तान, आतंकियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता। अपनी घरेलू असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान इस बात से नाराज़ है कि अफगानिस्तान अपने ही क्षेत्रों में संप्रभुता का इस्तेमाल कर रहा है। भारत, अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"
इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif), भारत पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान, भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। आसिफ ने यह भी कहा था कि तालिबान के फैसले भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित हैं। हालांकि भारत की तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस युद्ध में तालिबान की मदद का कोई सबूत नहीं है।
