पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान को भारत का खुला समर्थन

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर बयान देते हुए कहा, "हम स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। पाकिस्तान, आतंकी संगठनों को पनाह देता है और आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। पाकिस्तान, आतंकियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता। अपनी घरेलू असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान इस बात से नाराज़ है कि अफगानिस्तान अपने ही क्षेत्रों में संप्रभुता का इस्तेमाल कर रहा है। भारत, अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"