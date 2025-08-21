लावरोव से मुलाकात के बाद जयशंकर का बड़ा बयान: अमेरिकी टैरिफ की दलीलों पर जताई हैरानी

S Jaishankar Russia meeting: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने मास्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात (Russia meeting) करने के बाद अमेरिकी दंडात्मक शुल्कों (US tariffs on India) को लेकर एक अहम बयान दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना (Russian oil import India) जारी रखा (India Russia relations) है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध ( Russia–Ukraine War) के बावजूद हुआ, इसलिए उस पर दंडात्मक टैरिफ लगाए गए हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि वह इस तर्क से हैरान हैं। अमेरिका ने चीन पर अभी तक रूस से तेल खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि भारत ने युद्ध के बाद रूस से तेल के आयात में भारी वृद्धि की है और वह इस तेल को पुनः बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है, जबकि चीन ने ऐसा नहीं किया।