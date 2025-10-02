भारत-फ्रांस डिफेंस पॉवर: क्या 22वीं वायु सेना वार्ता से बदलेगा रक्षा का भविष्य ?”

India-France Defense Cooperation: भारत और फ्रांस ने अपनी सैन्य साझेदारी (India-France Defense)और मजबूत करने के लिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में 22वीं वायु सेना वार्ता आयोजित की। इस वार्ता में भारतीय वायु सेना (IAF) और फ्रांसीसी वायु व अंतरिक्ष सेना (FASF) ने हिस्सा लिया। दोनों देशों ने संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और पेशेवर सैन्य शिक्षा पर चर्चा की। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों वायु सेनाओं के बीच परिचालन सहयोग बढ़ाना और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना था। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय वायु सेना के एयर वाइस मार्शल एस.के. तालियान और फ्रांस के ब्रिगेडियर जनरल निकोलस चंबाज ने की। यह वार्ता दोनों देशों के बीच गहरा रक्षा सहयोग और प्रतिबद्धता दर्शाती है।