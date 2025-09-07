ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अलास्का में फौलादी ललकार! भारत के 450 सैनिक पहुंचे अमेरिका: अब दोनों सेना …

India-US Military Exercise 2025: भारत और अमेरिका की सेनाएं इस समय अमेरिका के अलास्का में एक साथ ‘युद्ध अभ्यास 2025 (India US Military Exercise 2025)’ कर रही हैं। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है। यह अभ्यास (Yudh Abhyas 2025) 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें 450 भारतीय सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनका नेतृत्व मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देश मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, निगरानी सिस्टम और मानव रहित हवाई प्रणालियों के उपयोग का अभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही, काउंटर-ड्रोन सिस्टम से निपटने की रणनीति पर भी (Indo US defense cooperation) काम हो रहा है। अभ्यास में लाइव फायरिंग और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे मौजूदा युद्धकालीन ऑपरेशन (Arctic military training) भी शामिल हैं।