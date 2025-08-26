India-Japan Deal: ट्रंप टैरिफ बम हो जाएगा फुस्स ? भारत-जापान लव इन टोक्यो पर जल्द होगा बड़ा ऐलान…

India-Japan Deal: अमेरिका की ओर से भारत पर 50% तक का भारी टैरिफ (India Japan Deal 2025) लगाने के बाद भारत ने इस आर्थिक दबाव से निपटने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत भारत और जापान के बीच एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक समझौता (Modi Japan Investment) होने जा रहा है, ताकि अमेरिकी दबाव को संतुलित किया जा सके। ध्यान रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने भारत पर एकतरफा तौर पर भारी आयात शुल्क (US India Tariff Tension) लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने पहले से लगाए गए 25% टैरिफ के अलावा अब और 25% का जुर्माना जोड़ दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह फैसला (India-Japan Deal) बुधवार से लागू होगा। भारत ने इसे अनुचित और व्यापारिक सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया है।