अमेरिका में प्रदर्शनी से पाकिस्तान के आतंक को उजागर करेगा भारत, अगले हफ्ते से होगी शुरुआत

पाकिस्तान, ईरान-अमेरिका इज़रायल (Iran-US Israel War) युद्ध में जहाँ खुद को शांतिदूत बता रहा है, वहीं भारत की यह पहल दुनिया को याद दिलाएगी कि पाकिस्तान से किस तरह आतंकवाद पनप रहा है और कैसे इसने बार-बार मानवीय त्रासदियों को जन्म दिया है। सूत्रों के अनुसार कैपिटल हिल के पास सार्वजनिक स्थान पर अगले हफ्ते से शुरू होने वाली इस प्रदर्शनी के केन्द्र में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी जान गंवाने वाले 26 लोग होंगे। इनमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। प्रदर्शनी में इस जघन्य हमले को अंजाम देने वालों के बारे में भी बताया जाएगा।