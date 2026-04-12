भारत-अमेरिका के एयर चीफ की हुई अहम बैठक, इन मुद्दों पर की गई चर्चा

इस बैठक में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जनरल केनेथ विल्सबैक के बीच व्यापक चर्चा हुई। भारतीय वायु सेना के अनुसार, बातचीत का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना और ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करना था। बैठक के दौरान जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, नई तकनीकों के उपयोग और साझा सीख को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया। यह कदम भविष्य में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों सेनाओं को और सक्षम बनाएगा।