पाक नहीं करा पाया अमेरिका-ईरान का समझौता, भारी बेइज्जती होने के बाद दुनिया के सामने फेंका एक और बड़ा पत्ता!

Iran US Peace Talks: इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित बातचीत आखिरकार बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन वार्ता से दुनिया को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगी। दुनिया के साथ-साथ पाक्सितान को भी इस वार्ता से बहुत उम्मीदें थी। जो उम्मीद पब टूटती नजर आ रही है। इस समझौते के बदौलत पाकिस्तान अपनी छवि को दुनिया के सामने बेहतर प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन अब उसकी अरमानों पर पानी फिर गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है।