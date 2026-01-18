भारत ने लगाया टैरिफ: दालों पर अमेरिका की ‘नहीं गल रही दाल’, सीनेटरों ने ट्रंप को पत्र लिखा

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (AI Generated Image)
India US trade dispute: भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा चुके अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र अमरीकी सीनेटरों ने भेजा है। इसमें बताया गया है कि भारत ने अमरीका की दालों पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। परेशान अमरीकी सीनेटरों ने अपने किसानों के हित में ट्रंप से अपील की है कि वह भारत के टैरिफ को कम करा दें।
अमरीकी सीनेटर स्टीव डेंस और केविन क्रीमर ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखा है। जिसमें मांग की गई है कि भारत के साथ व्यापार समझौते में दाल की फसल को भी शामिल किया जाए। बता दें कि दुनिया में दालों की 27 प्रतिशत खपत भारत में ही होती है। भारत दलहन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दरअसल भारत ने अमरीकी दलहन फसलों पर भारी टैरिफ लगाया है। 30 अक्टूबर 2025 को भारत ने पीली मटर पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। यह शुल्क एक नवंबर से लागू भी हो गया।
बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच कृषि उत्पादों को लेकर लंबे समय से टैरिफ विवाद रहा है। अमेरिका अपने किसानों के लिए विदेशी बाजार खोलने की लगातार मांग करता रहा है, जबकि भारत घरेलू किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इससे पहले भी डेयरी, सेब और बादाम जैसे कृषि उत्पादों पर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्टील और एल्युमिनियम जैसे औद्योगिक उत्पादों पर भी अलग से व्यापारिक तनाव रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता में एक अहम बिंदु बन सकता है। दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए संभावना है कि बातचीत के जरिए कोई मध्य रास्ता निकाला जाएगा, जिससे किसानों और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बना रहे।
