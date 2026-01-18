18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत ने लगाया टैरिफ: दालों पर अमेरिका की ‘नहीं गल रही दाल’, सीनेटरों ने ट्रंप को पत्र लिखा

अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रंप को लिखा पत्र। भारत की दालों पर 30% टैरिफ को लेकर अमेरिकी किसानों के हित में हस्तक्षेप की अपील। भारत ने घरेलू किसानों और उत्पादन को बचाने के लिए टैरिफ लागू किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 18, 2026

"Donald Trump and PM Modi oil trade dispute news

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (AI Generated Image)

India US trade dispute: भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा चुके अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र अमरीकी सीनेटरों ने भेजा है। इसमें बताया गया है कि भारत ने अमरीका की दालों पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। परेशान अमरीकी सीनेटरों ने अपने किसानों के हित में ट्रंप से अपील की है कि वह भारत के टैरिफ को कम करा दें।

अमरीकी सीनेटर स्टीव डेंस और केविन क्रीमर ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखा है। जिसमें मांग की गई है कि भारत के साथ व्यापार समझौते में दाल की फसल को भी शामिल किया जाए। बता दें कि दुनिया में दालों की 27 प्रतिशत खपत भारत में ही होती है। भारत दलहन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दरअसल भारत ने अमरीकी दलहन फसलों पर भारी टैरिफ लगाया है। 30 अक्टूबर 2025 को भारत ने पीली मटर पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। यह शुल्क एक नवंबर से लागू भी हो गया।

बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच कृषि उत्पादों को लेकर लंबे समय से टैरिफ विवाद रहा है। अमेरिका अपने किसानों के लिए विदेशी बाजार खोलने की लगातार मांग करता रहा है, जबकि भारत घरेलू किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इससे पहले भी डेयरी, सेब और बादाम जैसे कृषि उत्पादों पर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्टील और एल्युमिनियम जैसे औद्योगिक उत्पादों पर भी अलग से व्यापारिक तनाव रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता में एक अहम बिंदु बन सकता है। दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए संभावना है कि बातचीत के जरिए कोई मध्य रास्ता निकाला जाएगा, जिससे किसानों और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बना रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 03:22 am

Hindi News / World / भारत ने लगाया टैरिफ: दालों पर अमेरिका की ‘नहीं गल रही दाल’, सीनेटरों ने ट्रंप को पत्र लिखा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ग्रीनलैंड पर NATO में फूट, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा- धमकियों से डरने वाले नहीं, ट्रंप ने इन देशों पर लगाया 10 फीसदी टैरिफ

Trump tariffs,French drug prices,Most Favoured Nation policy,prescription drug prices,
विदेश

Greenland Dispute: ट्रंप की टैरिफ धमकी से अमेरिका-यूरोप तनाव चरम पर, EU ने आपात बैठक बुलाई

Ursula von der Leyen
विदेश

क्या ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’ लाएगा गाजा में शांति? भारतवंशी अजय बंगा भी होंगे शामिल

Donald Trump
विदेश

ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उलटफेर: रिसर्च में हार्वर्ड पिछड़ी, चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी टॉप पर

china student
विदेश

शादी के 30 साल बाद खुला पति का ‘घिनौना’ राज! सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ करता था ये हरकत, जानकर पत्नी के उड़े होश

Divorce
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.