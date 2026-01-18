भारत ने लगाया टैरिफ: दालों पर अमेरिका की ‘नहीं गल रही दाल’, सीनेटरों ने ट्रंप को पत्र लिखा

अमरीकी सीनेटर स्टीव डेंस और केविन क्रीमर ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखा है। जिसमें मांग की गई है कि भारत के साथ व्यापार समझौते में दाल की फसल को भी शामिल किया जाए। बता दें कि दुनिया में दालों की 27 प्रतिशत खपत भारत में ही होती है। भारत दलहन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दरअसल भारत ने अमरीकी दलहन फसलों पर भारी टैरिफ लगाया है। 30 अक्टूबर 2025 को भारत ने पीली मटर पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। यह शुल्क एक नवंबर से लागू भी हो गया।