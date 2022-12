व्हाइट हाउस को भरोसा, भारत बनेगा बड़ी महाशक्ति

भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिकी व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत अमेरिका का केवल सहयोगी ही नहीं है, वह एक बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। भारत के बढ़ते ताकत को देखते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत एक और बड़ी महाशक्ति बन सकता है।

India will not be an ally of US, it Will Be Another Great Power: White House Official