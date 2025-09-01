Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पीएम मोदी-पुतिन में हुई द्विपक्षीय मीटिंग, सिक्योरिटी, ट्रेड समेत सभी सेक्टर्स में भारत-रूस पार्टनरशिप होगी मज़बूत

PM Modi-Putin Meeting: एससीओ शिखर सम्मेलन में आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई। दोनों के बीच हुई इस मीटिंग में कई अहम विषयों पर बातचीत हुई।

भारत

Tanay Mishra

Sep 01, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin (Photo - PM Modi's social media)

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), जब चीन (China) के तिआंजिन (Tianjin) में दो दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) 2025 में मिले, तो सभी की नज़रें उन पर ही थीं। पीएम मोदी और पुतिन हर बार की तरह बड़ी ही गर्मजोशी से एक-दूसरे से मिले। एससीओ शिखर सम्मेलन के समापन के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर तिआंजिन के रिट्ज कार्लटन होटल पहुंचे, जहाँ दोनों के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई।

भारत-रूस पार्टनरशिप होगी और मज़बूत

तिआंजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की साइडलाइन्स पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच काफी अच्छी द्विपक्षीय मीटिंग हुई, जिसके बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी दी। दोनों लीडर्स के बीच ट्रेड, फर्टिलाइज़र्स, स्पेस, सिक्योरिटी, एनर्जी और कल्चर समेत सभी सेक्टर्स में द्विपक्षीय पार्टनरशिप को मज़बूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। पीएम मोदी ने भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक पार्टनरशिप क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता का एक अहम स्तंभ बनी हुई है।

पीएम मोदी का चीन दौरा हुआ समाप्त

पीएम मोदी का चीन दौरा समाप्त हो गया। 7 साल बाद उनका यह पहला चीन दौरा रहा। चीन के इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही विभिन्न ग्लोबल लीडर्स से बातचीत की। साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी पीएम मोदी ने ज़ोर दिया। इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), चाइनीज़ सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

viral news

वायरल वीडियो

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Sept 2025 02:58 pm

Published on:

01 Sept 2025 02:51 pm

Hindi News / World / पीएम मोदी-पुतिन में हुई द्विपक्षीय मीटिंग, सिक्योरिटी, ट्रेड समेत सभी सेक्टर्स में भारत-रूस पार्टनरशिप होगी मज़बूत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट