पीएम मोदी-पुतिन में हुई द्विपक्षीय मीटिंग, सिक्योरिटी, ट्रेड समेत सभी सेक्टर्स में भारत-रूस पार्टनरशिप होगी मज़बूत

तिआंजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की साइडलाइन्स पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच काफी अच्छी द्विपक्षीय मीटिंग हुई, जिसके बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी दी। दोनों लीडर्स के बीच ट्रेड, फर्टिलाइज़र्स, स्पेस, सिक्योरिटी, एनर्जी और कल्चर समेत सभी सेक्टर्स में द्विपक्षीय पार्टनरशिप को मज़बूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। पीएम मोदी ने भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक पार्टनरशिप क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता का एक अहम स्तंभ बनी हुई है।