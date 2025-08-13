Viral Video: अनन्या पांडे की पसंदीदा लाबूबू गुड़िया को भारतीय महिला ने माना ‘चीनी भगवान’

Labubu Doll Worship Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Labubu Viral Video) हो रहा है जिसमें एक भारतीय महिला एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को अपने घर के मंदिर में रख कर उसकी पूजा (Viral Labubu Worship) करती नजर आ रही है। खास बात यह है कि इस महिला ने इस गुड़िया को "चीन के भगवान"(Chinese God Doll) बता दिया। वीडियो में एक आवाज़ महिला से पूछती है, "कौन है ये?" शलवार-कमीज़ पहनी महिला जवाब देती है, "चीन के भगवान", और फिर वह गुड़िया (Labubu Doll) को मंदिर में रख कर पूजा करती है। ध्यान रहे कि मई 2025 में यह तब चर्चा में आया जब बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे (Ananya Panday Labubu) को इसे हाथ में पकड़े हुए देखा गया था। इसके बाद लाबूबू की लोकप्रियता और भी बढ़ गई।