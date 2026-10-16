ईरान के कार्यवाहक तेल मंत्री की चेतावनी – ‘ईरानी ऊर्जा सुविधाओं के खिलाफ अमेरिकी खतरे का दिया जाएगा तुरंत और उचित जवाब’

ईरान के पेट्रोलियम (तेल) मंत्री मोहसेन पाकनेजाद (Mohsen Paknejad) ने 4 अक्टूबर को व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी (NIOC) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हामिद बोवार्ड को कार्यवाहक तेल मंत्री नियुक्त कर दिया। बोवार्ड, जो 1964 में जन्मे हैं, तेल उद्योग के अनुभवी प्रबंधक हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ईरानी साउथ ऑयल कंपनी और अन्य प्रमुख कंपनियों का नेतृत्व किया है। वह 2024 से NIOC के सीईओ भी थे। पाकनेजाद ने इस्तीफे से पहले कहा था कि तेल राजस्व आना जारी रहेगा। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से उन्होंने यह कदम नहीं उठाया है। बोवार्ड ने ऊर्जा और तेल सेक्टर में उत्पादन और विकास कार्यक्रमों को जारी रखने का वादा किया है। हालांकि वह सिर्फ कार्यवाहक मंत्री है और नए स्थायी मंत्री की नियुक्ति तीन महीने के भीतर की जा सकती है।