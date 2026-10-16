ईरान की एयर डिफेंस शक्ति फरवरी के मुकाबले बेहतर, सेना के प्रवक्ता ने दी जानकारी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बरक़रार है। दोनों देशों के बीच युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) देश में मिडटर्म चुनाव के बाद फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ईरान के खिलाफ 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' (Mother of All Bombs) यानी GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इन मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने कई मौकों पर कहा है कि ईरान की सैन्य शक्ति पहले से काफी कमजोर हो गई है। इसी बीच अब ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने बड़ी बात कह दी है।