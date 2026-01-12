Iran Protests: ईरान हुआ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार, ट्रंप ने किया दावा

ईरान (Iran) में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों और 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं। खराब अर्थव्यवस्था, कंगाली और बढ़ती महंगाई के चलते ईरान की जनता शासन की खिलाफत कर रही है। अली खामेनेई (Ali Khamenei) के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई लोग रेजा पहलवी (Reza Pahlavi) का समर्थन कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बावजूद कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी लगातार ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर एक बड़ी बात कही है।