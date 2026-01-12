Iran Protests: ईरान हुआ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार, ट्रंप ने किया दावा

Donald Trump (Photo - Video screenshot)
ईरान (Iran) में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों और 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं। खराब अर्थव्यवस्था, कंगाली और बढ़ती महंगाई के चलते ईरान की जनता शासन की खिलाफत कर रही है। अली खामेनेई (Ali Khamenei) के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई लोग रेजा पहलवी (Reza Pahlavi) का समर्थन कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बावजूद कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी लगातार ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर एक बड़ी बात कही है।
हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए अमेरिक ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान इस मामले पर अमेरिका से बात बातचीत के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने बताया कि ईरानी लीडर्स ने डिप्लोमैटिक बातचीत पर चर्चा करने के लिए अमेरिका से संपर्क किया है।
ट्रंप ने बताया कि ईरानी लीडर्स की अपील पर उनकी और अमेरिकी अधिकारियों की एक मीटिंग जल्द ही हो सकती है, जिसकी तैयारी हो रही है। हालांकि यह मीटिंग कब और कहाँ होगी, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान के हालात को देखते हुए मीटिंग से पहले ही अमेरिका बड़ा एक्शन ले सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और जवाब में ईरान ने भी अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया तो क्या होगा? इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम कुछ ऐसा करेंगे जो वो सोच भी नहीं सकते।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग