चीनी सैटेलाइट से अमेरिकी ठिकानों की जासूसी का आरोप, ईरान पर भड़के ट्रंप बोले ‘अगले दो दिन होंगे शानदार’

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ‘TEE-01B’ नाम के सैटेलाइट का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी के लिए किया। यह सैटेलाइट चीनी कंपनी ‘Earth Eye Co.’ द्वारा लॉन्च किया गया था। लीक दस्तावेजों के अनुसार, IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने 2024 के अंत में इसे हासिल किया और इसके जरिए सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और इराक जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सैटेलाइट हाई-रेजोल्यूशन इमेजरी कैप्चर करने में सक्षम था, जिससे सैन्य गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल सकती थी।