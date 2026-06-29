इज़रायल के खिलाफ ईरान की नई कार्रवाई, बढ़ाए साइबर-अटैक्स

कराडी ने कहा कि ईरान की तरफ से इज़रायल के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्रीय संगठनों, छोटी से मध्यम आकार की कंपनियों और आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम पर साइबर-अटैक्स किए गए थे। उन्होंने बताया कि प्रभावित छोटी कंपनियों में क़ानूनी फर्म और अकाउंटिंग फर्म भी शामिल थीं। कराडी का मानना है कि ईरान की तरफ से इज़रायल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर-अटैक्स जारी रहने का खतरा है, लेकिन इज़रायल ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को रोकने में कामयाब रहा है। कराडी ने यह भी कहा कि ईरान आमतौर पर दूसरे देशों के खिलाफ हैकिंग कैंपेन चलाने से इनकार करता है, लेकिन खुद पर होने वाले हमलों की रिपोर्ट करता है।