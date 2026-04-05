ट्रंप का सिरदर्द बन रहा युद्ध, दो अमेरिकी फाइटर जेट तबाह, अमेरिका के ‘एयर डॉमिनेंस’ दावे पर सवाल

Iran Israel America War: ईरानी हमले में दो अमरीकी लड़ाकू विमान गिरने से हालात गंभीर हो गए हैं। इससे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के उस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका का ईरान के आसमान पर पूरा कब्जा है। अभी तक लापता पायलट मिल नहीं पाया है। ईरान ने एफ-15ई जेट मार गिराया था, जबकि ए-10 वारथॉग कुवैत में क्रैश हो गया। तलाश में जुटे दो हेलिकॉप्टरों के भी हमले में क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। आखिरी बार 2003 में इराक पर अमरीकी हमले में अमरीका का कोई जेट गिराया गया था। शनिवार को ट्रंप ने कहा, ‘मैंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था कि वह समझौता करे या होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। समय खत्म हो रहा है। उन पर पूरी तरह कहर बरपाया जाएगा।’