ईरान ने कुवैत के तेल कॉम्प्लेक्स पर किया हमला, वीडियो आया सामने, क्या बढ़ जाएगा युद्ध का दायरा?

Iran Attack On Kuwait: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को कुवैत इसकी जद में आ गया। ईरान ने कुवैत के कई इमारतों को निशाना बनाया। कुवैत के तेल क्षेत्र पर हमला किया गया है। कुवैत के मुताबिक, शुवैख तेल क्षेत्र में स्थित मंत्रालय के एक कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इस घटना को ईरान की बढ़ती आक्रामकता के तौर पर देखा जा रहा है। हमले के बाद सामने आए एक वीडियो में कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा आग की चपेट में दिखाई दे रहा है। आग इतनी तेज थी कि दूर से ही उसकी लपटें साफ नजर आ रही थीं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक इस हमले में किसी के घायल या मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।