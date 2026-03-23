ईरान इजराइल जंग के बीच टूटी पाकिस्तान की कमर, तेल की कीमतें 200% बढ़ीं

पाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी (AI Image)
ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। इसका सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है, जहां तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते आर्थिक हालात और अधिक बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा सैलरी में कटौती और खर्चों पर नियंत्रण के बाद अब पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी टैक्स बढ़ोतरी ने आम जनता और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है।
खबर आगे अपडेट की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
US Israel Iran War