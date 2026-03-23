Patrika Explainer: Iran-Israel War को 24 दिन बीते, ट्रंप के अल्टीमेटम के बचे सिर्फ 24 घंटे, किन लक्ष्यों के साथ शुरू हुआ था युद्ध?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध जारी है। आज यानि 23 अप्रैल को युद्ध का 24वां दिन है। दोनों ओर से भीषण हमले जारी है। ईरान ने बीते दिनों इजरायल पर कलस्टर बम के जरिए हमला किया है। इजरायल में कई इलाकों में धमाके के आवाज सुनाई दिए गए हैं। दूसरी तरफ 24 दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। वहीं, 30 से अधिक टॉप ईरानी कमांडर मारे जा चुके हैं।