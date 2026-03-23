सदी की मौन महामारी…प्रकृति से मिली ‘सृजन शक्ति’ खो रहे हैं महिला-पुरुष

पुरुषों में स्पर्म काउंट में कमी चिंता का विषय है। इसके लिए नॉन मेडिकल फैक्टर काफी ज़िम्मेदार हैं। माइक्रो प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, प्रदूषित जल और जीवन शैली में बदलाव से पैदा होने वाला एंडोक्राइम डिसरप्टिंग केमिकल हार्मोन्स को प्रभावित करता है। इसके अलावा आदतों में बदलाव के कारण अंडकोष के तापमान में वृद्धि भी स्पर्म काउंट में कमी की प्रमुख वजह है, जो लैपटॉप, मोबाइल या कसे हुए अंडरवियर पहनने से होता है। इसके अलावा तनाव और अनिद्रा के कारण कार्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जिससे शुक्राणुओं में कमी आती है। आदतों में सुधार से स्पर्म काउंट सामान्य हो सकते हैं। धूम्रपान, एल्कोहल और अन्य सभी नशे छोड़ने ज़रूरी हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ युवक स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो हार्मोनल गड़बड़ी की वजह बनता है और स्पर्म काउंट में कमी आती है। इसे भी छोड़ना ज़रूरी है। स्मार्टफोन को जेब में और लैपटॉप को गोद में नहीं रखना चाहिए। कीटनाशक भोजन से बचना चाहिए। बढ़ती चर्बी को कम करना चाहिए। रात में देर तक नहीं जागना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। पारंपरिक और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए और गैजेट्स को ज़्यादा समय तक शरीर के पास रखने से परहेज करना चाहिए।