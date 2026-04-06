ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, यूएई और कुवैत पर दागे ड्रोन्स और मिसाइलें

जब से युद्ध शुरू हुआ है, यूएई और कुवैत को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। ईरान का निशाना दोनों देशों के तेल, ऊर्जा भंडारों-संयंत्रों, बुनियादी ढांचा और अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अब तक ईरानी हमलों की वजह से दोनों देशों के कई तेल और ऊर्जा भंडारों और संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है, जिससे आपूर्ति भी बाधित हुई है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ईरान ने हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ये देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं और ईरान पर हमलों के लिए अपनी धरती इस्तेमाल करने दे रहे हैं।