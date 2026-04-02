दुनिया के लिए खतरा बन रहा ईरान? यूरोप तक पहुंचने वाली मिसाइलों पर अमेरिका की चेतावनी

अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को उसके परमाणु कार्यक्रम से जोड़ते हुए कहा कि दोनों मुद्दों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। रूबियो के अनुसार, ईरान ने 60 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया है और उसके पास इसे जल्द ही हथियार-स्तर (90 प्रतिशत) तक पहुंचाने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि इतने उच्च स्तर तक संवर्धन का उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन नहीं, बल्कि संभावित रूप से परमाणु हथियार विकसित करना हो सकता है।