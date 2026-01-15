ट्रंप की इस नेता के साथ मुलाकात के बाद ईरान में भड़क उठी हिंसा, क्या खत्म होने वाला है खामेनेई का शासन ?

Unrest: ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालत यह है कि देश की सड़कों पर बारूद की गंध बिखरी हुई है, तो बाज़ारों में सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस पूरे बवाल के केंद्र में दो नाम सबसे प्रमुखता से उभर रहे हैं— डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फ्लोरिडा में हुई इन दो दिग्गज नेताओं की 'सीक्रेट मीटिंग' (Trump Netanyahu Meeting)ने ईरान के अंदर उस गुस्से को भड़का (Iranian Rial Crash) दिया है, जो दशकों से दबा हुआ था। हाल ही में मार-ए-लागो में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। इस मुलाकात के फौरन बाद ईरान के अंदर अचानक विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई।