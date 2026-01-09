इस मुस्लिम देश में बगावत पर उतरे लोग, इमारतों में लगाई आग, बच्चों-बूढ़ों सभी में सरकार के खिलाफ गुस्सा

ईरान में जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन तेजी से बड़े जनविद्रोह का रूप ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है।