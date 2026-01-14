ईरान में 2026 विरोध प्रदर्शन: ट्रंप की धमकी और मौतों का बढ़ता आंकड़ा, अब क्या हैं हालात ?

Trump Threats: ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन (Iran Protests)अब पूरे देश में फैल चुके हैं। ये विरोध मुख्य रूप से आर्थिक संकट के कारण भड़के हैं, लेकिन अब ये सरकार के खिलाफ बड़े बदलाव की मांग में बदल गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की स्थिति पहले के प्रदर्शनों से बहुत अलग और गंभीर है। आलम यह है कि ईरान की मुद्रा रियाल का मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है। खाने-पीने की चीजों की कीमतें 70% तक बढ़ गई हैं। पानी की कमी, बिजली कटौती और बेरोजगारी ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई है। उधर ट्रंप प्रदर्शनकारियों (Trump Threats) की पीठ थपथपा रहे हैं।लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ चुका है कि वो इन समस्याओं का समाधान कर सके।