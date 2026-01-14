14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘मदद रास्ते में है…’, ईरान के पूर्व शासक ने कर दी सेना से विद्रोह की अपील, अब तक 2400 से अधिक मौतें

ईरान में प्रदर्शन जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां अब तक 2400 से अधिक मौते हुई हैं, 10 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर ...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 14, 2026

ईरान में भारी प्रदर्शन। (फोटो- IANS)

ईरान में अस्थिरता का माहौल है। सरकार के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन व रैलियां हो रही हैं। एकबार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में इस्लामिक रीजिम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हम मदद भेज रहे हैं। उन्होंने संस्थाओं पर कब्जा करने की अपील भी की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभालकर रखो। उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। उन्होंने इस दौरान MIGA (मेक ईरान ग्रेट अगेन) का नारा भी दिया।

सेना से कर दी विद्रोह की अपील

ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने अब सेना से विद्रोह की अपील कर दी है। रेजा पहलवी ने कहा कि मेरे देशवासियों, दुनिया ने न केवल आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वह प्रतिक्रिया भी दे रही है। अब तक आपने शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं, उसे जारी रखें। इस शासन व्यवस्था को यह भ्रम पैदा करने की अनुमति न दें कि जीवन सामान्य है।

इधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रंप और रेजा पहलवी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कदम के लिए तैयार हैं। अगर वे फिर से मिलिट्री ऑप्शन आजमाना चाहते हैं, जिसे वे पहले ही आजमा चुके हैं, तो हम तैयार हैं।

2400 से अधिक मौतें

वहीं, अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम से कम 2,403 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी के अनुसार मरने वालों में 12 साल के बच्चे भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से देशभर में कम से कम 18,137 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 07:18 am

Hindi News / World / ‘मदद रास्ते में है…’, ईरान के पूर्व शासक ने कर दी सेना से विद्रोह की अपील, अब तक 2400 से अधिक मौतें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या अमेरिका के आगे वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने डाल दिए हथियार? ट्रंप के नए बयान ने फिर मचाई खलबली!

विदेश

ईरान में इंटरनेट ‘ब्लैकआउट’ के बीच हिंसा तेज: 12,000 मौतों की रिपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय जगत स्तब्ध

Ayatollah Khamenei
विदेश

‘सरकारी दफ्तरों पर कर लो कब्जा’: ट्रंप की ईरान को खुली धमकी

Donald Trump
विदेश

अमेरिका की कार्रवाई से कांपा यह मुस्लिम देश! ईरान नहीं, इसको सता रहा विनाश का डर

Qatar Warning to US
विदेश

‘प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दो’, खामेनेई ने दिया था ऑर्डर; मृतकों की संख्या आई सामने

Iran Protest, Iran protests live fire, Ayatollah Ali Khamenei orders shooting, Iran Supreme Leader protesters killed,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.