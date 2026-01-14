‘मदद रास्ते में है…’, ईरान के पूर्व शासक ने कर दी सेना से विद्रोह की अपील, अब तक 2400 से अधिक मौतें

ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने अब सेना से विद्रोह की अपील कर दी है। रेजा पहलवी ने कहा कि मेरे देशवासियों, दुनिया ने न केवल आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वह प्रतिक्रिया भी दे रही है। अब तक आपने शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं, उसे जारी रखें। इस शासन व्यवस्था को यह भ्रम पैदा करने की अनुमति न दें कि जीवन सामान्य है।